Наступного тижня Рада розгляне “екологічні” законопроєкти

Наступного тижня Верховна Рада збереться на два позачергові засідання – у вівторок та четвер.

Їх може скликати президент Володимир Зеленський, сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко в коментарі “Радіо Свобода”

“Наступного тижня планується два засідання – у вівторок (13 липня) та четвер (15 липня). Швидше за все, їх буде просити скликати президент України. Засідання у вівторок буде присвячене ухваленню закону про реформу “Укроборонпрому” та іншим законопроєктам”, — сказав Корнієнко.

На засіданні у четвер Рада розгляне цілий пакет, близько восьми екологічних законів.

“Вони присвячені різним регулюванням в екологічній сфері, приєднання України до такої екологічної ініціативи як “Смарагдова мережа”, підсилення різних моментів у лісовій галузі, тобто екологічні закони. Також закони про цифровізацію, реформу цифрової трансформації.

Теж, швидше за все, будуть розглядатися на позачерговому засіданні “закон про paperless”, який потрібно до 24 серпня ухвалити, законопроєкт про “Дія Сіті” в другому читанні, законопроєкт про віртуальні активи”,- додав Олександр Корнієнко.

Читайте в «Терміналі», Рада ухвалила у 1 читанні використання не менше 5% біопалива в автобензинах з 1 травня 2022 року.