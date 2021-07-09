Наступного тижня Рада розгляне “екологічні” законопроєкти

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: , ,

Наступного тижня Рада розгляне “екологічні” законопроєкти

Наступного тижня Верховна Рада збереться на два позачергові засідання – у вівторок та четвер.

Їх може скликати президент Володимир Зеленський, сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко в коментарі “Радіо Свобода”

“Наступного тижня планується два засідання – у вівторок (13 липня) та четвер (15 липня). Швидше за все, їх буде просити скликати президент України. Засідання у вівторок буде присвячене ухваленню закону про реформу “Укроборонпрому” та іншим законопроєктам”, — сказав  Корнієнко.

На засіданні  у четвер Рада розгляне цілий пакет, близько восьми екологічних законів.

“Вони присвячені різним регулюванням в екологічній сфері, приєднання України до такої екологічної ініціативи як “Смарагдова мережа”, підсилення різних моментів у лісовій галузі, тобто екологічні закони. Також закони про цифровізацію, реформу цифрової трансформації.

Теж, швидше за все, будуть розглядатися на позачерговому засіданні “закон про paperless”, який потрібно до 24 серпня ухвалити, законопроєкт про “Дія Сіті” в другому читанні, законопроєкт про віртуальні активи”,- додав Олександр Корнієнко.

Читайте в «Терміналі», Рада ухвалила у 1 читанні використання не менше 5% біопалива в автобензинах з 1 травня 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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