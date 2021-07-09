Необхідні умови залучення масштабних інвестицій: Дієві механізми УРП

Основною метою укладення угоди про розподіл продукції є створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин.



Про це сказав виконувач обов’язків генерального директора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики України Микола Колісник, виступаючи на засіданні круглого столу «Угоди про розподіл продукції – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності України».

«Ми сподіваємося, що саме через механізми розподілу продукції ми зможемо мінімізувати ризики і передбачити правильний кінцевий результат. Для держави це – приріст фактичних товарних об’ємів природного газу, нафти, конденсату та інших вуглеводнів; це нові робочі місця і база для оподаткування, а для інвесторів — можливість побудувати прибутковий бізнес», — зазначив посадовець.

А, отже, УРП є, з одного боку, можливістю збільшити видобуток вітчизняного газу і таким чином стати незалежними від імпорту вуглеводнів. А з іншого – це дієвий механізм для залучення інвестицій, у тому числі і іноземних, у таку високоризикову галузь, якою є нафто/газовидобуток.

«Термінал» писав, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 3 лютого рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт №4344, яким удосконалюється процедура проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП).