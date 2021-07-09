Необхідні умови залучення масштабних інвестицій: Дієві механізми УРП

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: ,

Необхідні умови залучення масштабних інвестицій: Дієві механізми УРП

Основною метою укладення угоди про розподіл продукції є створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин.

Про це сказав виконувач обов’язків генерального директора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики України Микола Колісник,  виступаючи на засіданні круглого столу «Угоди про розподіл продукції – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності України».

«Ми сподіваємося, що саме через механізми розподілу продукції ми зможемо мінімізувати ризики і передбачити правильний кінцевий результат. Для держави це – приріст фактичних товарних об’ємів природного газу, нафти, конденсату та інших вуглеводнів; це нові робочі місця і база для оподаткування,  а для інвесторів  — можливість побудувати прибутковий бізнес», — зазначив посадовець.
А, отже, УРП є, з одного боку, можливістю збільшити видобуток вітчизняного газу і таким чином стати незалежними від імпорту вуглеводнів.  А з іншого – це дієвий механізм для залучення інвестицій, у тому числі і іноземних, у таку високоризикову галузь, якою є нафто/газовидобуток.

«Термінал» писав, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 3 лютого рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт №4344, яким удосконалюється процедура проведення конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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