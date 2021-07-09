НКРЕКП ухвалила рішення для забезпечення безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії

Регулятор прийняв рішення для забезпечення безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії в умовах відкриття ринку.
Повідомляє НКРЕКП.
Прийнятим рішенням передбачається автоматичне постачання природного газу постачальником «останньої надії» виробникам теплової енергії в умовах коли:
- виробник теплової енергії залишився без постачальника;
- у діючого постачальника відсутня підтверджена номінація для потреб виробника теплової енергії.
«Це дуже важливе рішення, яке направлене на захист прав споживачів. Після його прийняття всі споживачі завжди будуть забезпечені теплом, навіть якщо підприємства теплокомуненерго по якійсь причині (немає постачальника газу тощо) не будуть отримувати природний газ, то автоматично його постачальником стає державний НАК «Нафтогаз України». Тому теплом будуть забезпечені всі споживачі країни», — наголосив Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Зазначене рішення Регулятора набирає чинності з 01.08.2021.
Раніше Термінал писав, що Регулятор передав на місцевий рівень держрегулювання тарифів для 28 теплокомуненерго.