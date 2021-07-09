За перше півріччя на УЕБ було продано більше 1,5 млрд куб. м газу

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: , ,

За перше півріччя на УЕБ було продано більше 1,5 млрд куб. м газу

За перше півріччя 2021 року на торгах природним газом було реалізовано 1562 млн. куб. м. природного газу, що співвідносно з обсягами реалізації в першому півріччі 2020 року.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Загалом протягом першого півріччя на середньо- та довгостроковому ринку було проведено 127 торгових сесій, а на сегментах короткострокового ринку кожного дня проводились 4 торгові сесії. За останні півроку до торгів вдалося залучити 52 нові компанії.

Активно розвивається короткостроковий ринок природного газу. На Енергетичній торговій платформі УЕБ за 6 місяців реалізовано 13 млн. куб. м природного газу. Торгівля короткостроковими стандартизованими продуктами дозволяє учасникам ринку здійснювати купівлю/продаж природного газу на ринках Within-Day і Day-Ahead, у ГТС і ПСГ.

Важливою подією є відкриття можливості торгувати на біржі Оператору ГТС України, для цього було створено всі передумови. Так, у кінці червня Оператор ГТС вперше взяв участь у торгах на короткостроковому ринку УЕБ.

“Ми продовжуємо розвивати біржовий ринок природного газу в Україні. Комплексний розвиток довго-, середньо та короткострокового ринку надає учасникам ринку широкий набір торгових інструментів що дозволяють ефективно розпоряджатися власним ресурсом”, — зазначив операційний директор УЕБ В. Брюховецький.

Читайте у Терміналі: Результати та перспективи діяльності УЕБ презентовані на конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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