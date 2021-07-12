2021-07-12: Ціни на нафту знижуються після зростання в п’ятницю

Нафта дешевшає в понеділок після істотного підйому за підсумками попередньої сесії завдяки оптимізму трейдерів щодо перспектив попиту на енергоносії.

Передає Investing.

Масова вакцинація і зростання економічної активності у великих країнах, особливо в США, підтримують попит на» чорне золото», незважаючи на те, що відновився підйом захворюваності COVID-19 у багатьох регіонах світу. Однак поширення нового штаму «дельта», а також відсутність угоди ОПЕК + щодо обсягу видобутку з серпня створюють невизначеність на ринку.

У центрі уваги ринку-щомісячні огляди по нафтовому ринку Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК, які будуть опубліковані відповідно у вівторок і четвер.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:55 за Києвом в понеділок становила $75,31 за барель, що на $0,24 (0,32%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $1,43 (1,9%) — до $75,55 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,22 (0,30%) — до $74,34 за барель, що нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів зросла на $1,62 (2,2%) — до $74,56 за барель.

Як Brent, так і WTI минулого тижня подешевшали на 0,8%.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ не засідатиме через неузгодженності між ОАЕ та Саудівською Аравією.