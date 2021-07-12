2021-07-12: Ціни на нафту знижуються після зростання в п’ятницю

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , , ,

2021-07-12: Ціни на нафту знижуються після зростання в п’ятницю

Нафта  дешевшає в понеділок після істотного підйому за підсумками попередньої сесії завдяки оптимізму трейдерів щодо перспектив попиту на енергоносії.

Передає Investing.

Масова вакцинація і зростання економічної активності у великих країнах, особливо в США, підтримують попит на» чорне золото», незважаючи на те, що відновився підйом захворюваності COVID-19 у багатьох регіонах світу. Однак поширення нового штаму «дельта», а також відсутність угоди ОПЕК + щодо обсягу видобутку з серпня створюють невизначеність на ринку.

У центрі уваги ринку-щомісячні огляди по нафтовому ринку Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і ОПЕК, які будуть опубліковані відповідно у вівторок і четвер.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:55  за Києвом в понеділок становила $75,31 за барель, що на $0,24 (0,32%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $1,43 (1,9%) — до $75,55 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,22 (0,30%) — до $74,34 за барель, що нижче підсумкового значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів зросла на $1,62 (2,2%) — до $74,56 за барель.

Як Brent, так і WTI минулого тижня подешевшали на 0,8%.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ не засідатиме через неузгодженності між ОАЕ та Саудівською Аравією.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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