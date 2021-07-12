Ціна газу на УЕБ дещо знизилась протягом минулого тижня

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , ,

Ціна газу на УЕБ дещо знизилась протягом минулого тижня

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом липня, серпня та вересня. Загалом заявки на купівлю та продаж природного газу формували 9 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Де Трейдинг, Центренерджи тощо.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Стартові ціни ресурсів мали тенденцію до зниження протягом тижня. Так, станом на 9 липня середня стартова ціна ресурсу липня на продаж складала 15037 грн., що на 4,14 % менша, ніж 5 липня. Аналогічною була динаміка по інших ресурсах.

В середу, 7 липня, компанія Крафт Енерджи реалізувала ресурс липня в ПСГ(передплата) за ціною 14955 грн., а в п’ятницю Нафтогаз Трейдинг реалізував ресурс липня в ГТС (передплата) за середньозваженою ціною 15060 грн.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня реалізовано 213 тис. куб. м. Активними були учасники переважно на двох сегментах короткострокового ринку в ГТС, проте реалізація була також і в ПСГ. Ціна знижувалась, як і на довгостроковому ринку, досягнувши значення 14009 грн. у п’ятницю, 9 липня.

На минулому тижні було проведено 11 тендерних процедур із закупівлі природного газу бюджетними установами та державними підприємствами. Загалом реалізовано 316,3 тис. куб. м. природного газу на суму 3,9 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія Юг-Газ, яка поставить закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Кузьминці Кунківської сільської ради 49 тис. куб. м. природного газу за початковою ціною 12,40 грн./куб. м. Середня ціна зросла та склала 12,42 грн. за куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 11,80 до 13,22 грн. за куб. м.

Читайте у Терміналі: За перше півріччя на УЕБ було продано більше 1,5 млрд куб. м газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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