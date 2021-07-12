Ціна газу на УЕБ дещо знизилась протягом минулого тижня

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом липня, серпня та вересня. Загалом заявки на купівлю та продаж природного газу формували 9 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Де Трейдинг, Центренерджи тощо.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Стартові ціни ресурсів мали тенденцію до зниження протягом тижня. Так, станом на 9 липня середня стартова ціна ресурсу липня на продаж складала 15037 грн., що на 4,14 % менша, ніж 5 липня. Аналогічною була динаміка по інших ресурсах.

В середу, 7 липня, компанія Крафт Енерджи реалізувала ресурс липня в ПСГ(передплата) за ціною 14955 грн., а в п’ятницю Нафтогаз Трейдинг реалізував ресурс липня в ГТС (передплата) за середньозваженою ціною 15060 грн.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня реалізовано 213 тис. куб. м. Активними були учасники переважно на двох сегментах короткострокового ринку в ГТС, проте реалізація була також і в ПСГ. Ціна знижувалась, як і на довгостроковому ринку, досягнувши значення 14009 грн. у п’ятницю, 9 липня.

На минулому тижні було проведено 11 тендерних процедур із закупівлі природного газу бюджетними установами та державними підприємствами. Загалом реалізовано 316,3 тис. куб. м. природного газу на суму 3,9 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія Юг-Газ, яка поставить закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Кузьминці Кунківської сільської ради 49 тис. куб. м. природного газу за початковою ціною 12,40 грн./куб. м. Середня ціна зросла та склала 12,42 грн. за куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 11,80 до 13,22 грн. за куб. м.

Читайте у Терміналі: За перше півріччя на УЕБ було продано більше 1,5 млрд куб. м газу.