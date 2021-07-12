ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу за результатами першого півріччя

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 960 млн куб. м газу за результатами першого півріччя 2021 року. Це на 10% більше, ніж за той самий період минулого року.

Повідомляє ДТЕК Нафтогаз.

У 2021 році компанія виконує програму буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації на базових родовищах у Полтавській області. Упродовж першого півріччя цього року ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію 2 нові свердловини, а також провів операції з капітального ремонті та інтенсифікації на 21 свердловині діючого фонду.

З метою оптимізації видобутку на Мачухському родовищі (Полтавська область) ДТЕК Нафтогаз реалізує крупний інфраструктурний проєкт із будівництва блочно-холодильної установки. Компанія завершить будівництво в четвертому кварталі цього року.

Також ДТЕК Нафтогаз уже приступив до проведення геологорозвідувальних і камеральних робіт на нових ділянках – Будищансько-Чутівській та Зінківській площах, які поповнили портфель активів компанії у 2020 році.

Читайте у Терміналі: ДТЕК Нафтогаз за останні 5 років видобув додатково майже 1,5 млрд куб. м газу.