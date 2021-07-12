ГарПок продав на аукціоні УЕБ усю виставлену зелену електроенергію

Весь обсяг електричної енергії з відновлювальних джерел, яку державне підприємство «Гарантований покупець» виставило на продаж, придбали на аукціоні. Торги відбулися 9 липня на Українській енергетичній біржі.
Повідомляє ГарПок.
Гарантований покупець продав понад 102 тисячі МВт•год «зеленої» електроенергії з постачанням у серпні 2021 року. В результаті конкурентної боротьби учасників аукціону ціна електроенергії за одним з продуктів зросла на 19 %, досягнувши значення у 1417 грн/МВт•год. Всього торги принесли державному підприємству більше 161 млн грн.
Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець заплатив постачальникам універсальних послуг.