У першому кварталі поточного року ЄС імпортував газу на 3% менше, ніж роком раніше

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , ,

У першому кварталі поточного року ЄС імпортував газу на 3% менше, ніж роком раніше

Євросоюз у першому кварталі поточного року імпортував на 3% газу менше, ніж роком раніше, йдеться в квартальному звіті Єврокомісії, присвяченому європейським газовим ринкам.

Передає Прайм.

«У першому кварталі 2021 року чистий імпорт газу в Євросоюз впав на 3% або на на 2,5 мільярда кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року», — йдеться в документі.

Загальний обсяг чистого імпорту склав 78,5 мільярда кубометрів у першому кварталі проти 81 мільярда за аналогічний період минулого року. Найбільшими імпортерами газу в Євросоюзі були Німеччина (22 мільярди кубометрів), Італія (17 мільярдів) і Франція (10 мільярдів).

Російські трубопровідні поставки покривали 45% чистого імпорту газу. На другому місці-Норвегія з часткою в 23%. При цьому трубопровідні поставки з Росії зросли на 9%, а з Норвегії — знизилися на 2%.

Діючий Північний потік був основним маршрутом поставок трубопровідного газу з РФ з часткою в 41%,  транзит через Білорусь перейшов на друге місце з часткою в 29%, а український маршрут поставок опустився на третю позицію і його частка зменшилася до 22%.

Імпорт СПГ покривав 20% від загальних зовнішніх закупівель «блакитного палива» в Євросоюз. При цьому обсяг такого імпорту впав майже на третину, склавши 17 мільярдів кубометрів.

Раніше Термінал писав, що доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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