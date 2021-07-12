У першому кварталі поточного року ЄС імпортував газу на 3% менше, ніж роком раніше

Євросоюз у першому кварталі поточного року імпортував на 3% газу менше, ніж роком раніше, йдеться в квартальному звіті Єврокомісії, присвяченому європейським газовим ринкам.

Передає Прайм.

«У першому кварталі 2021 року чистий імпорт газу в Євросоюз впав на 3% або на на 2,5 мільярда кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року», — йдеться в документі.

Загальний обсяг чистого імпорту склав 78,5 мільярда кубометрів у першому кварталі проти 81 мільярда за аналогічний період минулого року. Найбільшими імпортерами газу в Євросоюзі були Німеччина (22 мільярди кубометрів), Італія (17 мільярдів) і Франція (10 мільярдів).

Російські трубопровідні поставки покривали 45% чистого імпорту газу. На другому місці-Норвегія з часткою в 23%. При цьому трубопровідні поставки з Росії зросли на 9%, а з Норвегії — знизилися на 2%.

Діючий Північний потік був основним маршрутом поставок трубопровідного газу з РФ з часткою в 41%, транзит через Білорусь перейшов на друге місце з часткою в 29%, а український маршрут поставок опустився на третю позицію і його частка зменшилася до 22%.

Імпорт СПГ покривав 20% від загальних зовнішніх закупівель «блакитного палива» в Євросоюз. При цьому обсяг такого імпорту впав майже на третину, склавши 17 мільярдів кубометрів.

Раніше Термінал писав, що доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%.