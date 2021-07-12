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З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40% — Асоціація «Укртеплокомуненерго»

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , , , ,

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40% — Асоціація «Укртеплокомуненерго»

Дискримінаційні угоди на закупівлю газу від НАК «Нафтогаз України» для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) поглиблять системну кризу в галузі.

Наголошує Асоціація «Укртеплокомуненерго».

«Ціна газу 7,42 грн/куб.м без транспортування — умовна. Реальна ціна газу на виробництво теплової енергії для населення становитиме більше 9 грн/куб.м плюс вартість його розподілу 2,3 грн/куб.м.

Надані теплопостачальникам договори на газ містять умови, які ТКЕ виконати не в змозі. За цими умовами вже з листопада вони будуть змушені зупинити теплопостачання, бо не зможуть оплатити газ: враховуючи вартість попередньої оплати за листопад місяць і залишок за жовтень — оплата буде майже 110%. Жодне підприємство теплової галузі в Україні не має такої фінансової спроможності», — ідеться у заяві.

«Ціна газу в договорах «Нафтогаз Трейдинг» 7,42 грн/куб.м (без транспортування) — чисто умовна і абсолютно нереальна. Теплопостачальники порахували, що визначених Нафтогазом обсягів газу за цією ціною їм не вистачить для забезпечення тепловою енергією не тільки населення, а й інших категорій споживачів, а це значить, що вони будуть докуповувати близько 30% необхідних обсягів газу за ціною 12 121 грн за 1 тис. куб.м і міксувати ціну. Тому реальна ціна газу у ТКЕ буде на рівні 9 грн/куб.м, замість задекларованої у договорі 7,42 грн/куб.м, і яку підприємства ТКЕ вимушені будуть врахувати при розрахунку тарифу на теплову енергію. А ще ж є розподіл газу, вартість якого у сьогоднішніх тарифах більшості компаній врахована на рівні 735 грн за 1 тис. куб.м газу, а по факту становить 2 300 грн за 1 тис. куб. м», — наголошують тепловики.

За розрахунками підприємств ТКЕ ціна теплової енергії повинна зрости від 15 до 40% залежно від структури споживачів у тому чи іншому місті.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП ухвалила рішення для забезпечення безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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