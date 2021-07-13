2021-07-13: Нафта Brent коливається в ціні вище $75 за барель

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-13: Нафта Brent коливається в ціні вище $75 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 75,22 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:38, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,08%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 74,22 долара за барель, додавши 0,16%.

Нафта зросла в ціні у вівторок, відновившись після падіння напередодні, оскільки очікування подальшого скорочення запасів палива в США переважили побоювання, що поширення варіантів COVID-19 може зірвати відновлення світової економіки, пише Reuters.

Ціни на нафту зростають в ході торгів у вівторок після зниження за підсумками попередньої сесії, пише «Investing.com».

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:06 мск становить $ 75,35 за барель, що на $ 0,19 (0,25%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 0,39 (0,5%) — до $ 75,16 за барель. Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 74,33 за барель, що на $ 0,23 (0,31%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів знизилася на $ 0,46 (0,6%) — до $ 74,10 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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