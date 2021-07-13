Мерколь: Україна має залишатись транзитером газу навіть після спорудження ПП-2

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , ,

Мерколь: Україна має залишатись транзитером газу навіть після спорудження ПП-2

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу «Північний потік-2″.

Про це Меркель заявила на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок, повідомляє «Європейська правда».

«Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. Для нас у майбутньому Україна залишається транзитером газу навіть якщо буде завершено будівництво «Північного потоку-2″, — сказала Меркель.

Канцлерка відзначила, що з боку України  є серйозні побоювання щодо газопроводу, і Німеччина сприймає їх серйозно.

За її словами, це питання буде обговорене на зустрічі з Зеленським, а також в контексті її майбутнього візиту до Вашингтона і майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Зеленський наголосив, що з точки зору України «Північний потік-2″ є великою загрозою безпеці в регіоні.  Він вважає, що питання газопроводу слід розглядати у «нормандському форматі», однак, за словами Зеленського, він поки що не отримав відповіді від канцлерки щодо такої ініціативи.

Меркель зі свого боку відзначила, що формально енергетична безпека не належить до рамок «нормандського формату» і мінських домовленостей, але, за її словами, енергетичні питання можуть обговорюватись на нормандській зустрічі.

«Термінал» писав, Nord Stream 2 AG розраховує закінчити роботи з укладання трубопроводу Північний потік-2 в кінці серпня, заявив глава фірми-оператора Маттіас Варніг.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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