Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: ,

Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі

Заступник міністра енергетики Олексій Кураков взяв участь у IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід», що відбулася 13 липня.

Повідомляє Міненерго.

Олексій Кураков  наголосив на тому, що в умовах Зеленого енергетичного переходу енергетичний баланс країни змінюється в бік збільшення долі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії за рахунок теплової генерації. Це в свою чергу зменшує попит на всю вугільну продукцію та впливає на всю вугільну галузь.

«Вугільна галузь України – це 5 регіонів видобутку вугілля, 24 територіальні громади, 33 діючі державні шахти, 12 приватних шахт. Це 40 тисяч шахтарів тільки на державних шахтах. Це мономіста, бюджет яких більше ніж на 80 % залежить від роботи вугільної галузі. Розуміючи це, ми повинні дуже виважено та відповідально підходити до реформування вугільної галузі», — зазначив заступник міністра.

Зараз Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі в основі котрої буде:

  • визначення найменш рентабельних шахт, які не підлягають модернізації;
  • оцінка потенційно вивільненого персоналу;
  • можливість та вартість створення робочих місць;
  • визначення обсягу  необхідної державної підтримки;
  • запровадження на законодавчому рівні підтримки інвесторів, які створюють робочі місця на вуглевидобувних територіях.

«Всі зміни і запропоновані дії повинні враховувати не лише економічні, а й соціальні питання», — підсумував Олексій Кураков.

Раніше Термінал писав, що справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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