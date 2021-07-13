Заступник міністра енергетики Олексій Кураков взяв участь у IV Міжнародній вугільній конференції «Вугільні регіони України: справедлива трансформація та видобуток вугілля. Український та міжнародний досвід», що відбулася 13 липня.

Повідомляє Міненерго.

Олексій Кураков наголосив на тому, що в умовах Зеленого енергетичного переходу енергетичний баланс країни змінюється в бік збільшення долі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії за рахунок теплової генерації. Це в свою чергу зменшує попит на всю вугільну продукцію та впливає на всю вугільну галузь.

«Вугільна галузь України – це 5 регіонів видобутку вугілля, 24 територіальні громади, 33 діючі державні шахти, 12 приватних шахт. Це 40 тисяч шахтарів тільки на державних шахтах. Це мономіста, бюджет яких більше ніж на 80 % залежить від роботи вугільної галузі. Розуміючи це, ми повинні дуже виважено та відповідально підходити до реформування вугільної галузі», — зазначив заступник міністра.

Зараз Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі в основі котрої буде:

визначення найменш рентабельних шахт, які не підлягають модернізації;

оцінка потенційно вивільненого персоналу;

можливість та вартість створення робочих місць;

визначення обсягу необхідної державної підтримки;

запровадження на законодавчому рівні підтримки інвесторів, які створюють робочі місця на вуглевидобувних територіях.

«Всі зміни і запропоновані дії повинні враховувати не лише економічні, а й соціальні питання», — підсумував Олексій Кураков.

Раніше Термінал писав, що справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України.