Перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України

Президент України Володимир Зеленський під час більш ніж чотиригодинної зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні обговорив питання безпеки в Україні та Європі, зокрема мирне врегулювання на Донбасі та ризики від реалізації «Північного потоку – 2». Про це Глава держави розповів у інтерв’ю журналістам в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

Повідомляє сайт Президента України.

Глава держави зауважив, що є різні погляди щодо реалізації «Північного потоку – 2», але Україна змогла навести Німеччині багато аргументів щодо ризиків, які містить у собі цей проект.

«Для нас це не просто слова «енергетична безпека». По-перше, ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щороку. Великі гроші», – зазначив Глава держави й додав, що ці кошти спрямовуються, зокрема, на підтримку армії, на забезпечення енергоефективності України – зменшення використання газу, покращення енергетичної інфраструктури тощо.

На думку Президента, щоб перейти на відновлювану енергетику, необхідно приблизно 10-15 років.

«Ми повинні бути впевнені, що у нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні», – наголосив Володимир Зеленський.

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