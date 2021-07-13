Рубрика | газ, Официоз, Украина

Перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , , , ,

Перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України

Президент України Володимир Зеленський під час більш ніж чотиригодинної зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні обговорив питання безпеки в Україні та Європі, зокрема мирне врегулювання на Донбасі та ризики від реалізації «Північного потоку – 2». Про це Глава держави розповів у інтерв’ю журналістам в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

Повідомляє сайт Президента України.

Глава держави зауважив, що є різні погляди щодо реалізації «Північного потоку – 2», але Україна змогла навести Німеччині багато аргументів щодо ризиків, які містить у собі цей проект.

«Для нас це не просто слова «енергетична безпека». По-перше, ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щороку. Великі гроші», – зазначив Глава держави й додав, що ці кошти спрямовуються, зокрема, на підтримку армії, на забезпечення енергоефективності України – зменшення використання газу, покращення енергетичної інфраструктури тощо.

На думку Президента, щоб перейти на відновлювану енергетику, необхідно приблизно 10-15 років.

«Ми повинні бути впевнені, що у нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні», – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте у Терміналі — Меркель: Україна має залишатись транзитером газу навіть після спорудження ПП-2

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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