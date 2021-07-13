Україна в I півріччі збільшила імпорт вугілля на 17,6%

Україна в січні-червні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 17,6% або на 1 млн 514,684 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 10 млн 145,281 тис. тонн.



Про це пише Енергореформа.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $ 984,046 млн, що на 4,1% більше, ніж в січні-червні-2020 ($ 945,346 млн). З РФ надійшов вугілля на $ 587,543 млн (частка в імпорті 59,71%), США — на $ 221,273 млн (22,49%), Казахстану — на $ 114,96 млн (11,68%), інших країн — на $ 60,27 млн (6,12%). Експорт України вугілля за шість місяців 2021 року склав 0,204 тис. Тонн на $ 0,025 млн, т.ч. в Угорщину — на $ 0,011 млн, Білорусь — на $ 0,007 млн, Болгарію — на $ 0,007 млн. У аналогічний період минулого року експорт не здійснювався.

«Термінал» писав, ДБР спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію щодо викриття та затримання членів злочинної організації, яка розкрадала вугілля та інше майно з вантажних вагонів «Укрзалізниці».