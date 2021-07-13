Україна в I півріччі збільшила імпорт вугілля на 17,6%

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , ,

Україна в I півріччі збільшила імпорт вугілля на 17,6%

Україна в січні-червні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 17,6% або на 1 млн 514,684 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 10 млн 145,281 тис. тонн.

Про це пише Енергореформа.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $ 984,046 млн, що на 4,1% більше, ніж в січні-червні-2020 ($ 945,346 млн). З РФ надійшов вугілля на $ 587,543 млн (частка в імпорті 59,71%), США — на $ 221,273 млн (22,49%), Казахстану — на $ 114,96 млн (11,68%), інших країн — на $ 60,27 млн (6,12%). Експорт України вугілля за шість місяців 2021 року склав 0,204 тис. Тонн на $ 0,025 млн, т.ч. в Угорщину — на $ 0,011 млн, Білорусь — на $ 0,007 млн, Болгарію — на $ 0,007 млн. У аналогічний період минулого року експорт не здійснювався.

«Термінал» писав, ДБР спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію щодо викриття та затримання членів злочинної організації, яка розкрадала вугілля та інше майно з вантажних вагонів «Укрзалізниці».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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