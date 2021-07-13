Укренерго: Три ТЕС працюють по мінімуму, ще одна стоїть

Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС працюють мінімальним складом обладнання, Слов’янська ТЕС і далі зупинена.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

На Трипільській ТЕС в роботі знаходиться 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській – 1 з 10, на Придніпровській – 1 з 5 блоків. Слов’янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через «дефолтний» статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.

Також, за даними «Укренерго», не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5. Нагадаємо, основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

За період 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп/кВт-год, що в 1,5 раза нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт-год, за даними «Донбасенерго»). Причиною аномального обвалу цін називають «систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм».

«Термінал» писав, 68 із 75 енергоблоків ТЕС експлуатується понад відведений проєктний термін.