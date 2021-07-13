Укренерго: Три ТЕС працюють по мінімуму, ще одна стоїть

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: ,

Укренерго: Три ТЕС працюють по мінімуму, ще одна стоїть

Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС працюють мінімальним складом обладнання, Слов’янська ТЕС і далі  зупинена.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

На Трипільській ТЕС в роботі знаходиться 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській – 1 з 10, на Придніпровській – 1 з 5 блоків. Слов’янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через «дефолтний» статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.

Також, за даними «Укренерго», не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5. Нагадаємо, основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості.

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За період 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп/кВт-год, що в 1,5 раза нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт-год, за даними «Донбасенерго»). Причиною аномального обвалу цін називають «систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм».

«Термінал» писав, 68 із 75 енергоблоків ТЕС експлуатується понад відведений проєктний термін.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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