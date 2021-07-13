Верховний Суд підтвердив позицію ОГТСУ у справі проти трейдерів щодо вартості балансування

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , ,

Верховний Суд підтвердив позицію ОГТСУ у справі проти трейдерів щодо вартості балансування

Верховний Суд підтвердив позицію Оператора ГТС у справі проти трейдерів щодо вартості балансування, Апеляційний – відмовив у стягненні коштів.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«У червні 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Оператора ГТС України та скасував рішення попередніх інстанцій за позовами ТОВ «Енерджі Трейд Груп» і ТОВ «Євроенерготрейд» щодо стягнення коштів за добові небаланси за січень 2020 року та передав справи до Господарського суду міста Києва на новий розгляд», – йдеться в повідомленні.

В ОГТСУ нагадали, що в квітні під час розгляду аналогічної справи Верховний Суд своєю постановою погодився з доводами компанії про те, що суди першої та апеляційної інстанцій не достатньо дослідили положення Кодексу ГТС і Закону України «Про ринок природного газу» і не врахували всі докази.

Суд також скасував попередні рішення та передав справу на новий розгляд. Таке ж рішення Верховний Суд ухвалив у справі за позовом ТОВ «Газенергопостач». Колегія суддів ВС не погодилась з рішеннями попередніх інстанцій, оскільки попередній розрахунок плати за добовий небаланс помилково було ототожнено із остаточним розрахунком плати та невірно визначено порядок формування маржинальної ціни продажу природного газу.

Крім того, 22 червня Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні позовних вимог ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» щодо стягування з Оператора ГТС України 683,5 тис. грн.

«Дії Оператора ГТС є абсолютно виправданими, а приватні трейдери штучним створенням небалансів порушили вимоги законодавства та Кодексу ГТС, що підтвердила після відповідних перевірок НКРЕКП. І тепер ці приватні трейдери зазнають невдач у своїх спробах примусити державну компанію викупити небаланси по ціні, що на 26% перевищує ринкову», – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він відзначив, що суди апеляційної і касаційної інстанцій визнають аргументацію, надану Оператором ГТС України, який діяв у повній відповідності до Кодексу ГТС.

«Ми продовжимо відстоювати нашу позицію, адже в такий спосіб ми захищаємо кошти державної компанії, які у вигляді податків і дивідендів надійдуть до держбюджету», – підкреслив він.

Читайте в «Терміналі», Українська ГТС здатна транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік і завдяки своїй маневреності завжди була та залишається надійним виконавцем своїх зобов’язань і жодного разу не зупиняла транзит газу до країн Європи. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не зможуть.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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