Затверджено критерії для внесення до «чорного списку» покупців електроенергії

За порушення умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електроенергії недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).



Таке рішення ухвалив аукціонний комітет з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, пише пресслужба міністерства.

«Ми ухвалили рішення, що обмежить махінації й спонукає учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами. Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії», — зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Так, аукціонний комітет проголосував за внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа». Зміни базуються на пропозиціях УЕБ, з урахуванням зауважень з боку НКРЕКП та учасників ринку.

Згідно зі змінами, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до «чорного списку» покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів – Української енергетичної біржі.

Як результат – недобросовісного покупця не допускатимуть до наступних аукціонів з продажу електроенергії впродовж 6 місяців.

Водночас якщо покупець виконав зобов’язання за договором, то його можуть знову допустити до участі в торгах. Це також відбувається за письмовою заявою продавця та доданих до неї документів, що підтверджують факт врегулювання обставин.

До 1 вересня Міненерго спільно з НКРЕКП та учасниками ринку має напрацювати зміни для системного рішення, що буде закріплено відповідною постановою Кабміну. Це рішення має встановити постійні правила, які запобігатимуть проявам неринкової поведінки учасників ринку електроенергії.

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