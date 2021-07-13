Затверджено критерії для внесення до «чорного списку» покупців електроенергії

Обновлено: Июль 13, 2021. Тэги: , ,

Затверджено критерії для внесення до «чорного списку» покупців електроенергії

За порушення умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електроенергії недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Таке рішення ухвалив аукціонний комітет з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, пише пресслужба міністерства.

«Ми ухвалили рішення, що обмежить махінації й спонукає учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами. Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії», — зазначив  перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Так, аукціонний комітет проголосував за внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа». Зміни базуються на пропозиціях УЕБ, з урахуванням зауважень з боку НКРЕКП та учасників ринку.

Згідно зі змінами, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до «чорного списку» покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів – Української енергетичної біржі.
Як результат – недобросовісного покупця не допускатимуть до наступних аукціонів з продажу електроенергії впродовж 6 місяців.
Водночас якщо покупець виконав зобов’язання за договором, то його можуть знову допустити до участі в торгах. Це також відбувається за письмовою заявою продавця та доданих до неї документів, що підтверджують факт врегулювання обставин.
До 1 вересня Міненерго спільно з НКРЕКП та учасниками ринку має напрацювати зміни для системного рішення, що буде закріплено відповідною постановою Кабміну. Це рішення має встановити постійні правила, які запобігатимуть проявам неринкової поведінки учасників ринку електроенергії.

«Термінал» писав, Українська енергетична біржа отримала ліцензії на ринках капіталу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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