2021-07-14: Нафта Brent коливається в ціні вище $76 за барель

Обновлено: Июль 14, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-14: Нафта Brent коливається в ціні вище $76 за барель

Ціни на нафту коливаються за підсумками попередньої сесії, до закриття якої вартість WTI оновила максимум з жовтня 2018 року.

Про це пише «Investing.com».
У центрі уваги ринку залишається ситуація із захворюваністю на COVID-19 в світі. Трейдери побоюються, що швидке поширення нового штаму «дельта» може привести до введення чергових карантинних обмежень в різних регіонах світу і, відповідно, послабити попит на нафту, пише MarketWatch.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали зниження запасів сировини в США за минулий тиждень на 4,08 млн барелів.

Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували скорочення на 4,33 млн барелів. Міненерго США оприлюднить офіційну доповідь про запаси енергоносіїв в країні в середу о 17:30 мск.

Аналітики, опитані S & P Global Platts, очікують, що резерви нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 4,9 млн барелів. Якщо цей прогноз підтвердиться, то зниження буде відзначено за підсумками восьмого тижня поспіль, що стане найтривалішим періодом їх безперервного падіння з січня 2018 року.

«Сигнали відновлення американської економіки очевидні, і глобальну пропозицію нафти стискається, однак ситуація з ОПЕК + залишається непередбачуваною», — відзначає аналітик по сировинному сектору VI Investment Corp. в Сеулі Віл Сунгчіл Юн. Ціни на нафту залишаться вкрай волатильними до тих пір, поки ОПЕК + не зможе досягти компромісу щодо подальших постачання сировини на світовий ринок, вважає експерт. Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 мск в середу становить $ 76,33 за барель, що на $ 0,16 (0,21%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 1,33 (1,8%) — до $ 76,49 за барель. Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,19 (0,25%) — до $ 75,06 за барель. Напередодні вартість цих контрактів виросла на $ 1,15 (1,6%) — до $ 75,25 за барель, що є максимумом з жовтня 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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