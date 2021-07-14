2021-07-14: Нафта Brent коливається в ціні вище $76 за барель

Ціни на нафту коливаються за підсумками попередньої сесії, до закриття якої вартість WTI оновила максимум з жовтня 2018 року.



Про це пише «Investing.com».

У центрі уваги ринку залишається ситуація із захворюваністю на COVID-19 в світі. Трейдери побоюються, що швидке поширення нового штаму «дельта» може привести до введення чергових карантинних обмежень в різних регіонах світу і, відповідно, послабити попит на нафту, пише MarketWatch.

Тим часом дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали зниження запасів сировини в США за минулий тиждень на 4,08 млн барелів.

Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували скорочення на 4,33 млн барелів. Міненерго США оприлюднить офіційну доповідь про запаси енергоносіїв в країні в середу о 17:30 мск.

Аналітики, опитані S & P Global Platts, очікують, що резерви нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 4,9 млн барелів. Якщо цей прогноз підтвердиться, то зниження буде відзначено за підсумками восьмого тижня поспіль, що стане найтривалішим періодом їх безперервного падіння з січня 2018 року.

«Сигнали відновлення американської економіки очевидні, і глобальну пропозицію нафти стискається, однак ситуація з ОПЕК + залишається непередбачуваною», — відзначає аналітик по сировинному сектору VI Investment Corp. в Сеулі Віл Сунгчіл Юн. Ціни на нафту залишаться вкрай волатильними до тих пір, поки ОПЕК + не зможе досягти компромісу щодо подальших постачання сировини на світовий ринок, вважає експерт. Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 мск в середу становить $ 76,33 за барель, що на $ 0,16 (0,21%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 1,33 (1,8%) — до $ 76,49 за барель. Ціна ф’ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,19 (0,25%) — до $ 75,06 за барель. Напередодні вартість цих контрактів виросла на $ 1,15 (1,6%) — до $ 75,25 за барель, що є максимумом з жовтня 2018 року.