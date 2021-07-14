Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі

Обновлено: Июль 14, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі

В умовах «зеленого енергетичного переходу» енергетичний баланс країни змінюється в бік збільшення долі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії за рахунок теплової генерації. Це в свою чергу зменшує попит на всю вугільну продукцію та впливає на всю вугільну галузь.

Про це сказав заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

«Вугільна галузь України – це 5 регіонів видобутку вугілля, 24 територіальні громади, 33 діючі державні шахти, 12 приватних шахт. Це 40 тисяч шахтарів тільки на державних шахтах. Це мономіста, бюджет яких більше ніж на 80 % залежить від роботи вугільної галузі. Розуміючи це, ми повинні дуже виважено та відповідально підходити до реформування вугільної галузі», — зазначив заступник міністра.

Він також нагадав, що Міненерго розробляє Концепцію справедливої трансформації вугільної галузі в основі котрої буде визначення найменш рентабельних шахт, які не підлягають модернізації, оцінка потенційно вивільненого персоналу,  можливість та вартість створення робочих місць, визначення обсягу  необхідної державної підтримки та запровадження на законодавчому рівні підтримки інвесторів, які створюють робочі місця на вуглевидобувних територіях.

«Всі зміни і запропоновані дії повинні враховувати не лише економічні, а й соціальні питання», — підсумував Олексій Кураков.

«Термінал» писав, Україна в січні-червні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 17,6% або на 1 млн 514,684 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 10 млн 145,281 тис. тонн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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