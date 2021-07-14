Нафтогаз стягнув понад 100 млн грн боргу з Дніпропетровськгазу

Цей борг Дніпропетровськгаз сформував за договором купівлі-продажу природного газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) №13-137-ВТВ від 04.01.2013 р.

Нафтогаз у 2019 році домігся судового наказу про стягнення коштів із боржника, пише пресслужба компанії.

Тим часом Дніпропетровськгаз уникав виконання судового рішення та погашення боргу. Підприємство намагалось провести «взаємозалік боргів»: за відсутності заборгованості Нафтогазу перед облгазом, провело зарахування однорідних зустрічних вимог. Цей крок змусив Нафтогаз повторно звернутись до суду для захисту своїх прав.

Процес виконання рішення суду тривав два роки — через спроби Дніпропетровськгазу ухилитись від сплати боргу відбулось близько 100 судових засідань.

Відповідач подавав безпідставні позовні заяви та заяви про забезпечення позову до судів господарської та адміністративної юрисдикції; звертався до суду зі скаргами на дії приватного виконавця; звертався до суду із заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню; спрямовував на адресу Нафтогазу необґрунтовану та в подальшому визнану судом недійсною заяву про припинення зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» стягнула з АТ «Дніпропетровськгаз» 6,2 млн грн у рахунок погашення боргу за газ, придбаний підприємством для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат в 2013 році. Загальна сума боргу підприємства перевищує 362 млн гривень.