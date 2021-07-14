Україна на початку липня надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Обновлено: Июль 14, 2021. Тэги: , ,

Україна на початку липня надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Польська PSE на початку липня активувала аварійну допомогу з боку Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України.

Про це пише пресслужба  Укренерго.

«Надання аварійної допомоги тривало з 5 до 8 липня. Її сумарна величина склала 8,6 млн кВт-год», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, укладення договорів про аварійну взаємодопомогу між суміжними ОСП передбачено загальними правилами ENTSO-E.
«Укренерго» і Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) уклали договір про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги в серпні 2019 року.

Аварійні поставки в січні-червні 2021 року з України в Білорусь склали 0,4 млн кВт-год, в Україні зі Словаччини — 0,2 млн кВт-год, з Білорусі — 9,7 млн ​​кВт-год, У 2020 році аварійні поставки з України в Угорщину склали 1,1 млн кВт-год.

Читайте в «Терміналі», Укренерго: Три ТЕС працюють по мінімуму, ще одна стоїть

Автор:

(Всего статей: 18478)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: