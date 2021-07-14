Україна на початку липня надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

Польська PSE на початку липня активувала аварійну допомогу з боку Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України.



Про це пише пресслужба Укренерго.

«Надання аварійної допомоги тривало з 5 до 8 липня. Її сумарна величина склала 8,6 млн кВт-год», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, укладення договорів про аварійну взаємодопомогу між суміжними ОСП передбачено загальними правилами ENTSO-E.

«Укренерго» і Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) уклали договір про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги в серпні 2019 року.

Аварійні поставки в січні-червні 2021 року з України в Білорусь склали 0,4 млн кВт-год, в Україні зі Словаччини — 0,2 млн кВт-год, з Білорусі — 9,7 млн ​​кВт-год, У 2020 році аварійні поставки з України в Угорщину склали 1,1 млн кВт-год.

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