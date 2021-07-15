15 липня дрібнооптовий ринок пального лише незначно коливався в цінах

15 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала більше на 0.11% (3 коп / л) до 27.06 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (2 коп / л) до 28.02 грн / л. У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті не змінилися в ціні, яка складає 23.72 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.06
|0.11
|0.77
|2.96
|Бензин А-95 євро
|28.02
|0.06
|0.44
|3.10
|Дизельне пальне
|23.72
|0.00
|-0.38
|1.77
Довідково:
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