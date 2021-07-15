15 липня Миколаївська область — лідер підняття цін на бензин А-92 євро

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , , , , , ,

15 липня Миколаївська область — лідер підняття цін на бензин А-92 євро

15 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно підвищувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Миколаївської області.

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Миколаївська область зайняла 23-е місце.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (27,75 грн / л), Сумській (28,18 грн / л) і Харківській (28,24 грн / л) областях.

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Зростання середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Миколаївській області за день склало 0,11 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 29,28 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Миколаївській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

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Сьогоднішня ціна на 0,98 грн вища найнижчої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 24 червня і становила 28,3 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися бензином А-92 Євро водії регіону могли на заправках таких брендів:

        • ANP (27.95)
        • Укрнафта (27.99)
        • Авиас Плюс (28.0)
        • Mango (28.49)
        • БРСМ-Нафта (28.79)

Роздрібні ціни на бензин А-92 на заправках Миколаївській області коливалися в діапазоні від мінімальних 27,4 грн / л. до максимальних 31,37 грн / л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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