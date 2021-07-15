15 липня Миколаївська область — лідер підняття цін на бензин А-92 євро

15 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо незначно підвищувалися практично у всіх регіонах України. Найбільша зміна вартості спостерігалося на АЗС Миколаївської області.



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості А-92 євро на АЗС Миколаївська область зайняла 23-е місце.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший бензин А-92 євро продається у Чернігівській (27,75 грн / л), Сумській (28,18 грн / л) і Харківській (28,24 грн / л) областях.

Зростання середньої роздрібної ціни на бензин А-92 євро в Миколаївській області за день склало 0,11 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 29,28 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на бензин А-92 євро в Миколаївській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 0,98 грн вища найнижчої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 24 червня і становила 28,3 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися бензином А-92 Євро водії регіону могли на заправках таких брендів:

ANP (27.95)







Укрнафта (27.99)







Авиас Плюс (28.0)







Mango (28.49)







БРСМ-Нафта (28.79)

Роздрібні ціни на бензин А-92 на заправках Миколаївській області коливалися в діапазоні від мінімальних 27,4 грн / л. до максимальних 31,37 грн / л.