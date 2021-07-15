2021-07-15: Нафта Brent торгується по $74 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 74,17 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:10, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,79%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 72,50 долара за барель, втративши 0,86%.

Ціни на нафту впали майже на 1% в четвер, збільшивши втрати, на тлі того, як інвестори готуються до збільшення поставок після компромісу між провідними виробниками ОПЕК і в міру зростання запасів палива в США, що викликало занепокоєння з приводу попиту з боку найбільшого світового споживача, пише Reuters.

Обидві еталонні марки нафти впали в ціні більш ніж на 2% в середу після того, як з’явилася інформація, що Саудівська Аравія і ОАЕ досягли компромісу, який повинен відкрити шлях до угоди щодо поставок нафти на ринок, де обмежена пропозиція, і зниження цін на нафту.