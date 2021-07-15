Газ з Азербайджану піде в Північну Македонію

Уряди Греції та Північної Македонії домовилися про будівництво нового газопроводу, який дозволить македонцям підключитися до Трансадріатичного газопроводу (TAP).

Про це пише сайт RCC.

Угоду про початок будівництва підписали в Афінах. Згідно з документом, газопровід пройде від Неа Месімвріі в Греції до прикордонного міста Гевгелія на півночі Македонії.

Газопроводом Північна Македонія буде отримувати через МГП TAP азербайджанський природний газ, а також, можливо, через грецький СПГ-термінал в Ревітуссі.

Вартість про’кту будівництва газопроводу між Грецією і Північною Македонією оцінюється в 130,6 млн дол. США.

Трубопровід Греція – Північна Македонія

Загальна протяжність складе 160 км, з яких 50 км пройде по території Греції.

Розпочнеться в районі Неа Месімврія в Салоніках і завершиться в Штіп, в 110 км від Північної Македонії.

Від клапанної станції недалеко від кордону в Евзони (Гевгелия) з’єднувальний трубопровід з’єднається з Трансадріатичний трубопроводом, по якому газ з Центральної Азії через Туреччину, Грецію і Албанію надходить в Південну Італію.

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного між Грецією і Північною Македонією у 2016 році, грецька частина газопроводу буде побудована оператором грецької газотранспортної системи – DESFA, а інша частина проєкту – Національною енергетичною компанією Північної Македонії (NER).

Так, Греція стане центром регіональних поставок газу після недавнього запуску TAP і запланованого на середину 2022 року запуску інтерконнектора з Болгарією.

Болгарія зможе посилити безпеку постачань, задовольняючи 33% своєї потреби в природному газі через TAP.

Точки виходу газопроводу на території Греції та Албанії, а також Італії відкривають можливості для транспортування азербайджанського газу в інші європейські країни.

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