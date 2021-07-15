Газ з Азербайджану піде в Північну Македонію

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , , ,

Газ з Азербайджану піде в Північну Македонію

Уряди Греції та Північної Македонії домовилися про будівництво нового газопроводу, який дозволить македонцям підключитися до Трансадріатичного газопроводу (TAP).

Про це пише сайт RCC.

Угоду про початок будівництва підписали в Афінах. Згідно з документом, газопровід пройде від Неа Месімвріі в Греції до прикордонного міста Гевгелія на півночі Македонії.

Газопроводом Північна Македонія буде отримувати через МГП TAP азербайджанський природний газ, а також, можливо, через грецький СПГ-термінал в Ревітуссі.

Вартість про’кту будівництва газопроводу між Грецією і Північною Македонією оцінюється в 130,6 млн дол. США.

Трубопровід Греція – Північна Македонія

  • Загальна протяжність складе 160 км, з яких 50 км пройде по території Греції.
  • Розпочнеться в районі Неа Месімврія в Салоніках і завершиться в Штіп, в 110 км від Північної Македонії.
  • Від клапанної станції недалеко від кордону в Евзони (Гевгелия) з’єднувальний трубопровід з’єднається з Трансадріатичний трубопроводом, по якому газ з Центральної Азії через Туреччину, Грецію і Албанію надходить в Південну Італію.
  • Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного між Грецією і Північною Македонією у 2016 році, грецька частина газопроводу буде побудована оператором грецької газотранспортної системи – DESFA, а інша частина проєкту – Національною енергетичною компанією Північної Македонії (NER).

Так, Греція стане центром регіональних поставок газу після недавнього запуску TAP і запланованого на середину 2022 року запуску інтерконнектора з Болгарією.

Болгарія зможе посилити безпеку постачань, задовольняючи 33% своєї потреби в природному газі через TAP.

Точки виходу газопроводу на території Греції та Албанії, а також Італії відкривають можливості для транспортування азербайджанського газу в інші європейські країни.

Читайте в «Терміналі», Україна  і Азербайджан домовилися про спільну реалізацію інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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