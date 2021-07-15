Імпорт електроенергії у червні був найнижчим за весь час роботи нового ринку

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: ,

Імпорт електроенергії у червні був найнижчим за весь час роботи нового ринку

Сумарний обсяг імпорту електроенергії у червні 2021 року склав 4,4 млн кВт-год, що є найнижчим показником з початку роботи нового ринку в липні 2019 року. 

Про це пише пресслужба Укренерго.

Минулого року найменший обсяг імпорту був також у червні – 18,9 млн кВт-год, однак тоді однією із головних причин були карантинні обмеження.

Загальний експорт електроенергії становив 362,4 млн кВт-год, що в 83 рази більше обсягу імпорту. Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з травнем 2021 року сумарний імпорт зменшився в 8 разів через його відсутність в торгову зону «ОЕС України» (з Росії, Білорусі та Молдови), а також значного зниження зі всіх трьох країн Європи (Угорщини, Словаччини, Румунії).

За 6 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт майже в 1,8 раза — 1 765 млн кВт-год проти 986 млн кВт-год.

Обсяги імпорту зі всіх країн у червні 2021 року склав 0,04% від загального електроспоживання (брутто), або 1,1% від загального споживання в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС». Імпорт електроенергії в торгову зону «ОЕС України» в червні був відсутній відповідно до рішення НКРЕКП (постанова №853 від 26 травня 2021 року).

«Термінал» писав, НЕК «Укренерго» планує випустити зелені облігації у вересні чи жовтні 2021 року, отримавши не менше 500 млн євро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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