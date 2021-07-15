Імпорт електроенергії у червні був найнижчим за весь час роботи нового ринку

Сумарний обсяг імпорту електроенергії у червні 2021 року склав 4,4 млн кВт-год, що є найнижчим показником з початку роботи нового ринку в липні 2019 року.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Минулого року найменший обсяг імпорту був також у червні – 18,9 млн кВт-год, однак тоді однією із головних причин були карантинні обмеження.

Загальний експорт електроенергії становив 362,4 млн кВт-год, що в 83 рази більше обсягу імпорту. Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з травнем 2021 року сумарний імпорт зменшився в 8 разів через його відсутність в торгову зону «ОЕС України» (з Росії, Білорусі та Молдови), а також значного зниження зі всіх трьох країн Європи (Угорщини, Словаччини, Румунії).

За 6 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт майже в 1,8 раза — 1 765 млн кВт-год проти 986 млн кВт-год.

Обсяги імпорту зі всіх країн у червні 2021 року склав 0,04% від загального електроспоживання (брутто), або 1,1% від загального споживання в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС». Імпорт електроенергії в торгову зону «ОЕС України» в червні був відсутній відповідно до рішення НКРЕКП (постанова №853 від 26 травня 2021 року).

«Термінал» писав, НЕК «Укренерго» планує випустити зелені облігації у вересні чи жовтні 2021 року, отримавши не менше 500 млн євро.

