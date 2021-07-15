На українських АЗС ціни на бензини зросли на 2 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 15 липня 2021 р відзначалося незначне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС трохи виросла на 0.1% (2.0 коп / л) до 28.74 грн / л, бензину А-95 євро — трохи виросла на 0.1% (2.0 коп / л) до 30.29 грн / л. Дизельне паливо євро трохи подорожчало на 0.1% (2.0 коп / л) до 28.65 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 15 липня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 15.25 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 50,3%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.74
|24.45
|0.07
|0.22
|Бензин А-95 євро
|30.29
|25.00
|0.05
|0.20
|Дизельное пальне
|28.65
|23.49
|0.06
|0.23
|Зріджений газ
|15.25
|11.15
|0.01
|0.05
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua