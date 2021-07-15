На українських АЗС ціни на бензини зросли на 2 коп

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

На українських АЗС ціни на бензини зросли на 2 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 15 липня 2021 р відзначалося незначне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС трохи виросла на 0.1% (2.0 коп / л) до 28.74 грн / л, бензину А-95 євро — трохи виросла на 0.1% (2.0 коп / л) до 30.29 грн / л. Дизельне паливо євро трохи подорожчало на 0.1% (2.0 коп / л) до 28.65 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 15 липня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 15.25 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 50,3%.

Вид пального серед., грн/л мін., грн/л доба, % тиждень, %
Бензин А-92 євро 28.74 24.45 0.07 0.22
Бензин А-95 євро 30.29 25.00 0.05 0.20
Дизельное пальне 28.65 23.49 0.06 0.23
Зріджений газ 15.25 11.15 0.01 0.05

Довідково:

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Тел.: +38 (050) 331-7769

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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