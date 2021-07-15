Нафтогаз розробляє новий підхід в постачанні газу для домогосподарств – Юрій Вітренко

Нафтогаз планує розвивати функцію трейдингу газу, а також працює над новим підходом в постачанні газу для домогосподарств.

Про це на 12-му Міжнародному Українському енергетичному форумі Інституту Адама Сміта сказав голова правління компанії Юрій Вітренко.

«Нафтогаз розвиватиме повноцінний трейдинг. Кілька останніх років ми продавали, в основному, газ власного виробництва та певні обсяги газу зі сховищ — я б не називав це трейдингом взагалі. Але в майбутньому ми хочемо побудувати повноцінну функцію трейдингу в складі Нафтогазу. Ми бачимо потребу працювати на ринку і стати маркет-мейкером, забезпечити ліквідність українського ринку газу та забезпечити побудову платформи, на якій кожен зможе пропонувати стандартизовані продукти», — сказав він.

Юрій Вітренко додав, що наразі Нафтогаз спільно з Урядом, НКРЕКП, та іншими компаніями газового сектору працює над новими підходами в постачанні газу для побутових споживачів.

«Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, оскільки бачимо деякі виклики в цьому напрямку. Сподіваюсь, протягом кількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо. Новий підхід полягатиме, по-перше, і, напевно, найголовніше, в безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. Він базуватиметься на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Водночас він сприятиме розвитку ринку та конкуренції», — зазначив голова правління Нафтогазу.

Читайте в «Терміналі», Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

