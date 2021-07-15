Нафтогаз розробляє новий підхід в постачанні газу для домогосподарств – Юрій Вітренко

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз розробляє новий підхід в постачанні газу для домогосподарств – Юрій Вітренко

Нафтогаз планує  розвивати функцію трейдингу газу, а також працює над новим підходом в постачанні газу для домогосподарств.

Про це на 12-му Міжнародному Українському енергетичному форумі Інституту Адама Сміта сказав голова правління компанії Юрій Вітренко.

«Нафтогаз розвиватиме повноцінний трейдинг. Кілька останніх років ми продавали, в основному, газ власного виробництва та певні обсяги газу зі сховищ — я б не називав це трейдингом взагалі. Але в майбутньому ми хочемо побудувати повноцінну функцію трейдингу в складі Нафтогазу. Ми бачимо потребу працювати на ринку і стати маркет-мейкером, забезпечити ліквідність українського ринку газу та забезпечити побудову платформи, на якій кожен зможе пропонувати стандартизовані продукти», — сказав він.

Юрій Вітренко додав, що наразі Нафтогаз спільно з Урядом, НКРЕКП, та іншими компаніями газового сектору працює над новими підходами в постачанні газу для побутових споживачів.

«Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, оскільки бачимо деякі виклики в цьому напрямку. Сподіваюсь, протягом кількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо. Новий підхід полягатиме, по-перше, і, напевно, найголовніше, в безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. Він базуватиметься на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Водночас він сприятиме розвитку ринку та конкуренції», — зазначив голова правління Нафтогазу.

Читайте в «Терміналі», Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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