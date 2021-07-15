ОГТСУ: ЄС розглядає Україну в якості виробника та експортера водню

Оператор ГТС України трансформує діяльність для майбутньої адаптації інфраструктури та визначення обсягів необхідних інвестицій.

Про це на Українському енергетичному форумі повідомив заступник гендиректора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павел Станчак.

«З урахуванням міжнародного досвіду Оператор ГТС України реалізовує план заходів щодо водневих технологій, який передбачає:

– дослідження потенціалу ринку водню України та ЄС;

– залучення кращих практик трансформації та підготовки інфраструктури ГТС країн ЄС до транспортування водню з природним газом;

– дослідження готовності української газотранспортної інфраструктури до участі у транспортуванні суміші водню;

– співробітництво з виробниками обладнання щодо толерантності до водню;

– гармонізація підходів до регулювання допустимого вмісту водню в природному газі з країнами-сусідами – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Молдовою;

– налагодження співпраці з операторами газорозподільних систем та Операторам газосховищ Україні;

– реалізацію пілотних проектів з метою залучення технологій, знань та інвестицій у напрям розвитку ГТС майбутнього;

– започаткування партнерства з метою створення індустріальних кластерів в Україні та за її межами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Павел Станчак, Оператор ГТС України активно співпрацює з міжнародними асоціаціями Clean Hydrogen Alliance, EU Hydrogen Backbone, GIE, GERG, MARCOGAZ та Українською водневою радою, щоб мати змогу «тримати руку на пульсі» в питаннях уніфікації стандартів і вимог до водневої суміші, оновлення регуляторної бази, вивчення можливостей транспортування водню.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню.

Завдяки участі в Альянсі, Міненерго буде брати участь у профільних заходах організації та отримувати найбільш актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС.

