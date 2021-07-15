ОГТСУ: ЄС розглядає Україну в якості виробника та експортера водню

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ: ЄС розглядає Україну в якості виробника та експортера водню

Оператор ГТС України трансформує діяльність для  майбутньої адаптації інфраструктури та визначення обсягів необхідних інвестицій.

Про це на Українському енергетичному форумі повідомив заступник гендиректора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павел Станчак.

«З урахуванням міжнародного досвіду Оператор ГТС України реалізовує план заходів щодо водневих технологій, який передбачає:

– дослідження потенціалу ринку водню України та ЄС;
– залучення кращих практик трансформації та підготовки інфраструктури ГТС країн ЄС до транспортування водню з природним газом;
– дослідження готовності української газотранспортної інфраструктури до участі у транспортуванні суміші водню;
– співробітництво з виробниками обладнання щодо толерантності до водню;
– гармонізація підходів до регулювання допустимого вмісту водню в природному газі з країнами-сусідами – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Молдовою;
– налагодження співпраці з операторами газорозподільних систем та Операторам газосховищ Україні;
– реалізацію пілотних проектів з метою залучення технологій, знань та інвестицій у напрям розвитку ГТС майбутнього;
– започаткування партнерства з метою створення індустріальних кластерів в Україні та за її межами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Павел Станчак, Оператор ГТС України активно співпрацює з міжнародними асоціаціями Clean Hydrogen Alliance, EU Hydrogen Backbone, GIE, GERG, MARCOGAZ та Українською водневою радою, щоб мати змогу «тримати руку на пульсі» в питаннях уніфікації стандартів і вимог до водневої суміші, оновлення регуляторної бази, вивчення можливостей транспортування водню.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню.
Завдяки участі в Альянсі, Міненерго буде брати участь у профільних заходах організації та отримувати найбільш актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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