Рада схвалила реструктуризацію боргів ТКЕ за газ

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , , ,

Рада схвалила реструктуризацію боргів ТКЕ за газ

Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Документ підтримали 303 народних депутатів.

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування.

«Без врегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу і виконувати умови договорів», – зазначила заступник міністра Наталія Хоцянівська.

Вона також зазначила, що закон є життєво важливим в контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Зокрема, законом пропонується:

  • перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості по 1 липня 2016 на 1 червня 2021 року;
  • дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл і транспортування газу з подальшим списанням нарахованої пені;
  • верифікувати і врегулювати коштом держбюджету заборгованість по різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води і т.п., яка утворилася до або після 1 січня 2016 року;
  • призупинити провадження та заходи щодо примусового стягнення заборгованості, в тому числі за договорами з «Нафтогазом» і операторами газорозподільних мереж.

У вересні в Раду внесуть законопроєкт про зміни до держбюджету, який перевірить суми, що підлягають компенсації, і визначить джерела їхнього погашення.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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