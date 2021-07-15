Рада схвалила реструктуризацію боргів ТКЕ за газ

Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Документ підтримали 303 народних депутатів.
Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування.
«Без врегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу і виконувати умови договорів», – зазначила заступник міністра Наталія Хоцянівська.
Вона також зазначила, що закон є життєво важливим в контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.
Зокрема, законом пропонується:
- перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості по 1 липня 2016 на 1 червня 2021 року;
- дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл і транспортування газу з подальшим списанням нарахованої пені;
- верифікувати і врегулювати коштом держбюджету заборгованість по різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води і т.п., яка утворилася до або після 1 січня 2016 року;
- призупинити провадження та заходи щодо примусового стягнення заборгованості, в тому числі за договорами з «Нафтогазом» і операторами газорозподільних мереж.
У вересні в Раду внесуть законопроєкт про зміни до держбюджету, який перевірить суми, що підлягають компенсації, і визначить джерела їхнього погашення.
Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).