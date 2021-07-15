Суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини про доступ до газопроводу Opal

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , ,

Суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини про доступ до газопроводу Opal

Суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини щодо доступу до газопроводу Opal, йдеться в повідомленні суду.

Передає Прайм.

«Суд відхиляє апеляцію, подану Німеччиною на рішення загального суду, який відповідно до принципу енергетичної солідарності скасував рішення Єврокомісії від 2016 року, яким були змінені умови доступу до газопроводу Opal», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення суду Німеччина зобов’язана сплатити судові витрати, понесені Польщею під час розгляду справи.

Єврокомісія в 2016 році розширила доступ Газпрому до газопроводу Opal, що приймає газ Північного потоку. Компанія могла на виняткових правах бронювати 50% (близько 12,3 мільярда кубів) з доступних для неї приблизно 25 мільярдів кубів транзитних потужностей труби і могла отримати через аукціони з третіми сторонами всі інші 50% транзитної потужності.

Однак у вересні 2019 року суд ЄС за позовом Польщі скасував це рішення, визнавши його таким, що порушує принцип енергетичної солідарності. Тепер «Газпром» знову може бронювати лише половину транзитної потужності газопроводу.

Пізніше Мінекономіки ФРН подала до суду ЄС апеляцію на рішення Європейського суду загальної юрисдикції щодо газопроводу Opal.

Читайте у Терміналі: Суд ЄС ухвалив вигідне Україні та Польші рішення щодо використання газопроводу OPAL

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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