Суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини про доступ до газопроводу Opal

Суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини щодо доступу до газопроводу Opal, йдеться в повідомленні суду.

Передає Прайм.

«Суд відхиляє апеляцію, подану Німеччиною на рішення загального суду, який відповідно до принципу енергетичної солідарності скасував рішення Єврокомісії від 2016 року, яким були змінені умови доступу до газопроводу Opal», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення суду Німеччина зобов’язана сплатити судові витрати, понесені Польщею під час розгляду справи.

Єврокомісія в 2016 році розширила доступ Газпрому до газопроводу Opal, що приймає газ Північного потоку. Компанія могла на виняткових правах бронювати 50% (близько 12,3 мільярда кубів) з доступних для неї приблизно 25 мільярдів кубів транзитних потужностей труби і могла отримати через аукціони з третіми сторонами всі інші 50% транзитної потужності.

Однак у вересні 2019 року суд ЄС за позовом Польщі скасував це рішення, визнавши його таким, що порушує принцип енергетичної солідарності. Тепер «Газпром» знову може бронювати лише половину транзитної потужності газопроводу.

Пізніше Мінекономіки ФРН подала до суду ЄС апеляцію на рішення Європейського суду загальної юрисдикції щодо газопроводу Opal.

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