Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по зп шахтарям

Обновлено: Июль 15, 2021. Тэги: , , ,

Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по зп шахтарям

Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям. 

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні офіційно стартує програма зі справедливої трансформації вугільних регіонів. Пілотні проєкти буде здійснено за підтримки міжнародних партнерів у Червонограді та Мирнограді. Проте, за його словами, старт цього процесу не означає, що Уряд заплющить очі на соціальні проблеми галузі.

«Справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про створення нових виробництв, нових можливостей для розвитку бізнесу, формування нової інфраструктури та програм соціальної підтримки. Крім того, це покращення екології та частина проєкту з декарбонізації нашої економіки», — сказав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що загалом від початку року Уряд спрямував на погашення заборгованості по зарплатах шахтарів понад 2 млрд грн.

«Термінал» писав, в Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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