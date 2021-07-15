Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по зп шахтарям

Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні офіційно стартує програма зі справедливої трансформації вугільних регіонів. Пілотні проєкти буде здійснено за підтримки міжнародних партнерів у Червонограді та Мирнограді. Проте, за його словами, старт цього процесу не означає, що Уряд заплющить очі на соціальні проблеми галузі.

«Справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про створення нових виробництв, нових можливостей для розвитку бізнесу, формування нової інфраструктури та програм соціальної підтримки. Крім того, це покращення екології та частина проєкту з декарбонізації нашої економіки», — сказав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що загалом від початку року Уряд спрямував на погашення заборгованості по зарплатах шахтарів понад 2 млрд грн.

«Термінал» писав, в Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям.