2021-07-16: Нафта дешевшає через зростання побоювань з приводу пропозиції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п’ятницю зранку під час торгів знизилися в ціні до 73,30 долара за барель.

Про це свідчать дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 71,48 долара за барель, втративши 0,24%.

Ціни на нафту в п’ятницю падають третій день поспіль, оскільки побоювання з приводу пропозиції продовжували переслідувати ринок, однак ОПЕК, ймовірно, додасть більше барелів на ринок на тлі очікувань відновлення попиту в міру того, як все більше країн оговтуються від пандемії, пише Reuters.

Обговорення політики поставок у межах Організації країн-експортерів нафти, Росії та інших виробників, групи під назвою ОПЕК+, у цьому місяці закінчилися без досягнення угоди після того, як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заперечили проти продовження політики видобутку на період після квітня 2022 року.

Однак наразі Саудівська Аравія і ОАЕ близькі до завершення угоди, яка дозволить збільшити поставки на ринок.

ОПЕК заявила в четвер, що очікує, що світовий попит на нафту виросте в наступному році приблизно до рівнів, що спостерігалися до пандемії, близько 100 мільйонів барелів на добу, в основному шляхом зростання попиту в США, Китаї та Індії.

«Термінал» писав, ОАЕ і ОПЕК досягли компромісу по угоді ОПЕК+, згідно з яким базовий рівень видобутку країни буде підвищений до 3,65 мільйона барелів на добу починаючи з травня 2022 року, повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерела. Зараз базовий рівень видобутку нафти для ОАЕ становить 3,168 мільйона барелів на добу. Емірати наполягали на його підвищенні до 3,8 мільйона в якості умови для продовження угоди до кінця 2022 року. В результаті досягнутого компромісу угода з видобутку сировини ОПЕК + буде продовжена до кінця 2022 року, ОПЕК+ незабаром призначить нову дату засідання, повідомило також джерело.

Оновлені домовленості ОПЕК + стартували з травня 2020 року зі скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу. У міру стабілізації ситуації обмеження коригувалися, і на липень 2021 року вони становлять 5,76 мільйона барелів на добу. Базою відліку для всіх взято жовтень 2018 року, а для Росії і Саудівської Аравії — показник в 11 мільйонів барелів на добу.