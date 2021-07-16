Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО

НАЕК «Енергоатом» як найбільша енергогенеруюча компанія України продовжує сумлінно виконувати покладені на неї державою спеціальні обов’язки із забезпечення населення доступною електроенергією (ПСО) та сподівається на впровадження найближчим часом оновленої моделі ПСО, яка буде більш фінансово збалансованою і справедливою. Про це розповів віцепрезидент НАЕК, т. в. о. директора ВП «Енергоатом-Трейдинг» Хартмут Якоб, презентуючи результати роботи Компанії в умовах нового ринку на Українському енергетичному форумі, організованому Інститутом Адама Сміта.

Повідомляє Енергоатом.

Пан Якоб повідомив: наразі Енергоатом продає близько 50–55% електроенергії в рамках ПСО за ціною 15 коп/кВт-год. З 1 липня 2019 року, коли запрацював новий ринок електричної енергії, НАЕК поставила населенню 100 млрд КВт-год.

Він пояснив: для компенсації вартості електроенергії, яку Компанія постачає в рамках ПСО, вона має здійснювати ефективні продажі, що покривали б витрати на виробництво всієї електроенергії та дали б Енергоатому змогу отримувати прибуток і, відповідно, сплачувати дивіденди до Державного бюджету.

«Саме тому для НАЕК вкрай важливо працювати на стабільному прогнозованому ринку електроенергії без зловживань та маніпуляцій, від яких страждають і зазнають збитків усі генерації. Ситуацію ускладнює й астрономічна заборгованість перед Енергоатомом, яка наразі перевищує 20,7 млрд грн», – підкреслив Хартмут Якоб.

Він додав: Компанія вітає нещодавно ухвалені зміни до законодавства та рішення Регулятора й Аукціонного комітету при Міненерго щодо підвищення вимог до учасників ринку електроенергії та усунення маніпуляцій на ньому. Сподіваємося, що робота із наведення порядку на цьому ринку і рішення НКРЕКП щодо посилення регулювання збалансують ринок «на добу наперед», який дозволить всім його учасникам ефективно торгувати на ньому.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП.