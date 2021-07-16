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Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО

Обновлено: Июль 16, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО

НАЕК «Енергоатом» як найбільша енергогенеруюча компанія України продовжує сумлінно виконувати покладені на неї державою спеціальні обов’язки із забезпечення населення доступною електроенергією (ПСО) та сподівається на впровадження найближчим часом оновленої моделі ПСО, яка буде більш фінансово збалансованою і справедливою. Про це розповів віцепрезидент НАЕК, т. в. о. директора ВП «Енергоатом-Трейдинг» Хартмут Якоб, презентуючи результати роботи Компанії в умовах нового ринку на Українському енергетичному форумі, організованому Інститутом Адама Сміта.

Повідомляє Енергоатом.

Пан Якоб повідомив: наразі Енергоатом продає близько 50–55% електроенергії в рамках ПСО за ціною 15 коп/кВт-год. З 1 липня 2019 року, коли запрацював новий ринок електричної енергії, НАЕК поставила населенню 100 млрд КВт-год.

Він пояснив: для компенсації вартості електроенергії, яку Компанія постачає в рамках ПСО, вона має здійснювати ефективні продажі, що покривали б витрати на виробництво всієї електроенергії та дали б Енергоатому  змогу отримувати прибуток і, відповідно, сплачувати дивіденди до Державного бюджету.

«Саме тому для НАЕК вкрай важливо працювати на стабільному прогнозованому ринку електроенергії без зловживань та маніпуляцій, від яких  страждають і зазнають збитків усі генерації. Ситуацію ускладнює й астрономічна заборгованість перед Енергоатомом, яка наразі перевищує 20,7 млрд грн», – підкреслив Хартмут Якоб.

Він додав: Компанія вітає нещодавно ухвалені зміни до законодавства та рішення Регулятора й Аукціонного комітету при Міненерго щодо підвищення вимог до учасників ринку електроенергії та усунення маніпуляцій на ньому. Сподіваємося, що робота із наведення порядку на цьому ринку і рішення НКРЕКП щодо посилення регулювання збалансують ринок «на добу наперед», який дозволить всім його учасникам ефективно торгувати на ньому.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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