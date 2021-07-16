На АЗС ціни на бензини стабільно високі і не значно зросли

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 16 липня 2021 р відзначалося незначне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 28.74 грн / л, бензину А-95 євро —30.29 грн / л. Дизельне паливо євро в ціні не змінилося і складає до 28.65 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 16 липня 2021 р змінився в ціні на 0.19% (3.0 коп/л) до 15.28 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 50,4%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.74
|24.45
|-0.00
|0.21
|Бензин А-95 євро
|30.29
|25.00
|0.00
|0.20
|Дизельне пальне
|28.65
|23.49
|0.02
|0.25
|Зріджений газ
|15.28
|11.15
|0.19
|0.23
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