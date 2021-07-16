НКРЕКП 21 липня планує підвищити максимальні price cap на енергоринку до 1,5 тис. грн / МВт-год

Регулятор 21 липня має намір підвищити максимальні граничні ціни (price cap) на ринку «на добу вперед» і на внутрішньодобовому ринку на 20,6%, або до 1500 грн / МВт-год — для годин мінімальної добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) і на 12,9%, або до 3000 грн / МВт-год — для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).
Це стане повторним збільшенням регулятором максимальних price cap на енергоринку влітку цього року, пише Енергореформа.
З 18 червня НКРЕКП вже збільшувала ціни з 1228,94 до 1243,71 грн / МВт-год — для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) і з 2048, 23 до 2655,99 грн / МВт-год — для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).
Крім того, НКРЕКП 25 червня встановила граничну мінімальну ціну на електроенергію на ВДР на рівні 100,5% ціни на РДВ на період профіциту е / е в енергосистемі до 1 жовтня.
«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір включити в розслідування порушень на ринку е/е в зв’язку з різким зниженням ціни на ринку «на добу наперед» 1-4 липня 2021 року цілу низку компаній, а також охопити в ньому попередній червень.