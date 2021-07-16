Постачальник газу відшкодував 1,1 млрд грн до бюджету — ДФС

Обновлено: Июль 16, 2021. Тэги: , ,

Постачальник газу відшкодував 1,1 млрд грн до бюджету — ДФС

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.
Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами  Офісу великих платників податків ДФС встановили, що службові особи суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує на ринку постачання та збуту газу, впродовж 2015-2018 років шляхом неправомірного відображення у податковому та бухгалтерському обліках фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків на суму понад 672 млн грн.
«Під час проведення досудового розслідування, яке здійснювалося оперативними та слідчими підрозділами ОВПП ДФС, службовій особі підприємства повідомлено про підозру, та забезпечено відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій на загальну суму 1,1 млрд грн», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
«Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції ДФС є викриття фактів умисного ухилення від сплати податків та забезпечення надходження коштів до бюджету. Завдяки ефективній роботі аналітичного підрозділу ДФС станом на сьогодні вже забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі майже 2 млрд гривень живих коштів. Неодноразово наголошував, що білий бізнес повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки. Сірий бізнес повинен перейти в легальну площину та працювати виключно в правовому полі. Спільними зусиллями усіх правоохоронних органів, спрямованими на детінізацію економіки, ми подолаємо тіньовий бізнес, та забезпечимо економічну безпеку нашої держави», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

«Термінал» писав, Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, які завозили нафтопродукти з РФ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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