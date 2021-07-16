В дрібному опті покупці придбали бензини за цінами майже вчорашніми

16 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося не значне коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала більше на 0.2% (5 коп / л) до 27.12 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи знизилася— на 0.1% (2 коп / л) до 28.02 грн / л. У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті не змінилися в ціні, яка складає 23.72 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.12
|0.20
|1.06
|3.18
|Бензин А-95 євро
|28.00
|-0.06
|0.35
|2.95
|Дизельне пальне евро
|23.72
|0.00
|-0.21
|1.70
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769