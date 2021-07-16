ВР розглядатиме законопроєкт про облік газу в одиницях енергії повторно

Верховна Рада відправила законопроєкт №2553 про впровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за ресурс в одиницях енергії на повторне друге читання.

За таке рішення на засіданні 15 липня без обговорення проголосував 321 депутат.

Верховна Рада затвердила в першому читанні проєкт закону №2553 ще в червні минулого року. У Міненерго тоді коментували, що це скоріше технічний законопроект, спрямований на гармонізацію законодавства України та Європейського союзу, а ключовим його наслідком буде можливість для споживачів оплачувати за фактично надані послуги з урахуванням фізико-хімічних характеристик газу. АТ «Укртрансгаз», що виступає оператором підземних сховищ (ПСГ) країни, в кінці минулого року початок випробування програмного комплексу для автоматичного збору та аналізу даних приладів обліку і якості природного газу в одиницях енергії кВт-год, щоб уже у 2021 році сховища були готові до перекладу системи обліку газу з кубометрів в кВт-год відповідно до прийнятих в країнах ЄС стандартами.