19 липня дрібнооптовий ринок ДП зріс в цінах на 30 коп

19 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою на 0.1% (-2 коп / л) до 27.15 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (1 коп / л) до 28.01 грн / л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 18.16% (31 коп/л), яка складає 23.72 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.15
|0.06
|0.73
|2.83
|Бензин А-95 євро
|28.01
|0.05
|0.35
|2.70
|Дизельне пальне евро
|28.02
|18.16
|17.91
|19.64
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua