2021-07-19: В столиці на АЗС ціни на зріджений газ підскочили майже на 30 коп

19 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в столиці в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Київ зайняв останнє місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,23 грн / л), Чернігівській (15,00 грн / л) і Сумській (15,04 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на ЗВГ в Києві за добу склало 0,28 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в столиці сьогодні становить 15,96 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в столиці за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 0,52 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 6 липня 2021 р і становила 15,44 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися ЗВГ водії столиці могли на заправках таких брендів:

Авантаж 7 (15.05)

БІЗНЕС ОІЛ ГРУП (15.05)

Luxwen (15.09)

Укрнафта (15.15)

Авиас (15.15)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Києва коливалися в діапазоні від мінімальних 15.05 грн / л. до максимальних 17,48 грн / л.