Ціна нафти Brent вперше за місяць впала нижче $71

Ціна на вересневий ф’ючерс нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE сьогодні знижувалася до $70,9. Востаннє Brent торгувалася нижче позначки $71 за барель 10 червня 2021 року.
Передає Investing.
Вартість ф’ючерсів на нафту WTI на біржі ICE впала на 3,6% — до $69,2 за барель.
Зниження нафтових котирувань відбувається на тлі рішення ОПЕК+. У неділю, 18 липня, країни-учасниці домовилися про збільшення видобутку нафти з серпня. Щомісяця виробництво підвищуватиметься на 400 тис. барелів на добу. В результаті за серпень-грудень 2021 року видобуток зросте на 2 млн барелів.
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