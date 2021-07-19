ДТЕК Енерго вимушено виводити енергоблоки ТЕС в аварійний ремонт

Обновлено: Июль 19, 2021. Тэги: , , , , ,

ДТЕК Енерго вимушено виводити енергоблоки ТЕС в аварійний ремонт

Системна криза в енергетичній галузі поставила роботу теплової генерації на межу виживання та довела ситуацію до критичної.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

«Історично низькі ціни на «ринку на добу наперед» (РДН), ручне управління ціноутворенням, нестабільність та дисбаланси, спричинені бездіяльністю регулятора ринку у питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені та непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку (2,4 млрд грн із 13 млрд грн – це борги НЕК «Укренерго» перед ДТЕК Енерго), спричинили гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону. Мова, в першу чергу, про необхідність закупівлі палива, ремонту та підтримки обладнання в належному технічному стані», — йдеться у заяві компанії.

В умовах, коли через аномально низькі тарифи, які навіть не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків теплових електростанцій та третина блоків атомних електростанцій були вимушені зупинитися, ТЕС ДТЕК Енерго працювали на максимумі. В окремі дні липня в енергосистемі одночасно працювало до 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго.

Але працювати в такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо. Через сукупність факторів вище, необхідність ремонту та постійної підтримки обладнання в належному технічному стані, відхиленням НЕК «Укренерго» заявок на проведення поточних ремонтів блоків через необхідність балансування системи, а також кризові системні проблеми в енергетичній галузі, станом на 15 липня 2021 року ряд енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго були вимушені вийти в аварійний ремонт. Мова, зокрема, про енергоблоки №3 на Курахівській ТЕС, №3,4,5,10 на Криворізькій ТЕС, №1 на Запорізькій ТЕС, №2,3 на Ладижинській ТЕС та №6 та Добротвірській ТЕС.

«В цій загрозливій ситуації, ДТЕК Енерго вже вкотре закликає НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися в ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність та ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності», — наголошує оператор ринку електроенергії.

Раніше Термінал писав, що ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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