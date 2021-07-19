Газпром забронював додаткові потужності ГТС України на серпень

Газпром знову забронював додатковий обсяг потужностей для прокачування газу через територію України в Європу: у серпні компанія планує скористатися обсягом в 15 мільйонів кубометрів на добу, як це було і в попередні місяці, випливає з даних угорської торгової платформи RBP.

Передає Прайм.

Незважаючи на планові ремонти в липні на основних експортних маршрутах (Північному потоці і Ямал-Європа), а також дефіцит запасів в європейських підземних сховищах, Газпром не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну понад 15 мільйонів кубометрів на добу навіть в поточному місяці.

Раніше Термінал писав, що доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%.