Міненерго закликає місцеві адміністрації оперативно вирішити питання щодо боргів ТКЕ за газ

Обновлено: Июль 19, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго закликає місцеві адміністрації оперативно вирішити питання щодо боргів ТКЕ за газ

Для стабільного проходження опалювального сезону ТЕК мають якнайшвидше вирішити питання боргів за газ.

Наголошує Міністерство енергетики.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, коментуючи прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

 «Ми маємо забезпечити стале проходження опалювального сезону, зокрема, подбати про стабільне теплопостачання нашим громадянам. Тому звертаємося до місцевих адміністрацій та підприємств теплокомуненерго щодо пришвидшення процесу верифікації боргів за газ. Адже змінити постачальника газу підприємства ТКЕ зможуть лише після повного вирішення питань заборгованості. Зміна постачальника, в свою чергу, важлива для стабільного теплопостачання та встановлення справедливих тарифів на тепло для населення – цю функцію нещодавно було передано на місцевий рівень», — наголосив Максим Немчинов.

Повноваження щодо формування тарифів передано на місцевий рівень постановою НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 9 червня 2021 року.

Раніше Термінал писав, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40% — Асоціація «Укртеплокомуненерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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