Міненерго закликає місцеві адміністрації оперативно вирішити питання щодо боргів ТКЕ за газ

Для стабільного проходження опалювального сезону ТЕК мають якнайшвидше вирішити питання боргів за газ.

Наголошує Міністерство енергетики.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, коментуючи прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

«Ми маємо забезпечити стале проходження опалювального сезону, зокрема, подбати про стабільне теплопостачання нашим громадянам. Тому звертаємося до місцевих адміністрацій та підприємств теплокомуненерго щодо пришвидшення процесу верифікації боргів за газ. Адже змінити постачальника газу підприємства ТКЕ зможуть лише після повного вирішення питань заборгованості. Зміна постачальника, в свою чергу, важлива для стабільного теплопостачання та встановлення справедливих тарифів на тепло для населення – цю функцію нещодавно було передано на місцевий рівень», — наголосив Максим Немчинов.

Повноваження щодо формування тарифів передано на місцевий рівень постановою НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 9 червня 2021 року.

Раніше Термінал писав, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40% — Асоціація «Укртеплокомуненерго».