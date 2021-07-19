На АЗС 19 липня найбільше подорожчав зріджений газ

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 19 липня 2021 р відзначалося незначне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.75 грн/л, бензину А-95 євро —30.29 грн / л. Дизельне паливо євро в ціні дещо здорожчало і становить 28.66 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 19 липня 2021 р змінився в ціні на 0.59% (9.0 коп/л) до 15.36 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 50,7%
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.75
|24.45
|0.02
|0.13
|Бензин А-95 євро
|30.29
|25.00
|0.02
|0.16
|Дизельне пальне Евро
|28.66
|23.49
|0.03
|0.22
|Зріджений газ
|15.36
|11.15
|0.58
|0.80
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