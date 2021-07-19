Судно «Академік Черський» приступає до укладання ділянки Північного потоку-2 у водах Німеччини

Судно «Академік Черський» покинуло води Данії, де будувало Північний потік — 2, і попрямувало у виняткову економічну зону Німеччини, повідомили в прес-службі оператора проекту Nord Stream 2 AG.
Передає РІА Новости.
Як свідчать дані глобальної системи позиціонування суден MarineTraffic, минулої ночі «Академік Черський» пішов з данських вод і зараз знаходиться в німецьких. Там йому належить укласти 2,6 кілометра труб другої нитки газопроводу, відзначили в Nord Stream 2 AG.
«Всі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів», — пояснили в компанії, додавши, що профільні німецькі служби опублікували відповідні повідомлення для мореплавців.
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