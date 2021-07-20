20 липня найбільше зросла ціна на зріджений газ в Волинській області

20 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Волинській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Волинськ область зайняла 3-те з кінця місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,32 грн / л), Чернігівській (15,35 грн / л) і Сумській (15,39 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на газ у Волинській області за добу склало 0,53 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в столиці сьогодні становить 15,94 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в столиці за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 0,61 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 14 липня 2021 р і становила 15,33 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії Волинської області могли на заправках таких брендів:



Олас (14.55)

Авантаж 7 (15.05)

ANP (15.27)

Петрол-Гарант (15.4)

Укрнафта (15.69)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Волині коливалися в діапазоні від мінімальних 11.55 грн / л. до максимальних 17,00 грн / л.

