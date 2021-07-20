2021-07-20: Нафта Brent впала в ціні до $69 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,34 долара за барель.

Про це пише УННз посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:41, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,05%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,52 долара за барель, додавши 0,15%.

Ціни на нафту у вівторок стабілізувалися після падіння приблизно на 7% на попередній сесії на тлі побоювань з приводу відновлення масового зараження COVID-19, що сталося відразу після того, як виробники з групи ОПЕК+ підписали нову угоду про обсяги постачання, пише Reuters.

«Термінал» писав, ціна на вересневий ф’ючерс нафти марки Brent на Лондонській біржі ICE сьогодні знижувалася до $70,9. Востаннє Brent торгувалася нижче позначки $71 за барель 10 червня 2021 року.